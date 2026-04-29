Hisarcıklıoğlu'ndan Döviz Dönüşüm Desteği Çağrısı

(ANKARA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteği uygulamasının 30 Nisan'da sona ereceğini belirterek, desteğin en az bir yıl daha uzatılması gerektiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, mevcut yüzde 3'lük desteğin de yetersiz kaldığını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteği uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nın döviz dönüşüm desteği uygulaması 30 Nisan'da sona ermektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı ve ihracat pazarlarında rekabetin sertleştiği bu dönemde, Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörümüzün rekabet gücünün korunması kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede, söz konusu desteğin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

Bununla birlikte, mevcut yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteği hem oran itibarıyla yetersiz kalmakta hem de uygulama şartları reel sektör açısından ağır işlemektedir. Uygulamanın daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir hale getirilmesi; destek oranının ise artırılması gerekmektedir. Bu yönde atılacak adımlar, sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza moral verecek, firmalarımızın finansman koşullarını destekleyecek ve ihracat hacmimize olumlu katkı sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor

Trump'tan Avrupa'nın dev ülkesinin liderine ağır sözler
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Kahramanmaraş'taki okul saldırısı' tartışıldı

Meclis'te tansiyon yükseldi, hakaretler havada uçuştu