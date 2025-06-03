Hisarcık'ta şüpheli ölüm

Hisarcık'ta şüpheli ölüm
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Şehitler Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde yalnız ikamet eden Zalike Çalışkan'dan (66), iki gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışkan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Hisarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Eroğlu - Güncel
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