Hırvatistan-Slovenya Sınırında 4 Göçmen Ölü Bulundu

ZAGREB, 5 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan polisi, Slovenya sınırı yakınlarındaki Donje Prilisce köyünde 4 göçmenin ölü bulunduğunu, sağlık sorunları yaşayan 2 göçmenin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, pazar günü saat 22.30 sıralarında başkent Zagreb'in yaklaşık 70 kilometre güneybatısındaki Karlovac kenti yakınlarında bir grup göçmene ilişkin ihbar alındı. Olay yerine sevk edilen ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 2 göçmen hastaneye kaldırıldı. Gruptaki diğer 13 kişi ise yakındaki bir sığınma merkezine sevk edildi.

Polisin açıklamasına göre ilk bulgular, kimliği belirsiz bir kaçakçının göçmenleri kamyonla taşıdıktan sonra sınır bölgesinde terk ettiğine işaret ediyor.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ile kesin ölüm nedenlerinin otopsi incelemesiyle belirleneceği kaydedildi.

Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan, Batı Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin kullandığı ana güzergah üzerinde yer alırken, yetkililer son yıllarda insan kaçakçılığı vakalarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekiyor.

