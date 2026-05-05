Haberler

Hırvatistan-Slovenya Sınırında 4 Göçmen Ölü Bulundu

Hırvatistan-Slovenya Sınırında 4 Göçmen Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ZAGREB, 5 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan polisi, Slovenya sınırı yakınlarındaki Donje Prilisce köyünde 4 göçmenin ölü bulunduğunu, sağlık sorunları yaşayan 2 göçmenin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

ZAGREB, 5 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan polisi, Slovenya sınırı yakınlarındaki Donje Prilisce köyünde 4 göçmenin ölü bulunduğunu, sağlık sorunları yaşayan 2 göçmenin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, pazar günü saat 22.30 sıralarında başkent Zagreb'in yaklaşık 70 kilometre güneybatısındaki Karlovac kenti yakınlarında bir grup göçmene ilişkin ihbar alındı. Olay yerine sevk edilen ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 2 göçmen hastaneye kaldırıldı. Gruptaki diğer 13 kişi ise yakındaki bir sığınma merkezine sevk edildi.

Polisin açıklamasına göre ilk bulgular, kimliği belirsiz bir kaçakçının göçmenleri kamyonla taşıdıktan sonra sınır bölgesinde terk ettiğine işaret ediyor.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ile kesin ölüm nedenlerinin otopsi incelemesiyle belirleneceği kaydedildi.

Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan, Batı Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin kullandığı ana güzergah üzerinde yer alırken, yetkililer son yıllarda insan kaçakçılığı vakalarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekiyor.

Kaynak: Xinhua
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Gelen tepkilere hiç aldırmadılar

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var