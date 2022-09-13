Hırvatistan'ın başkenti, tarihi botanik bahçesiyle misafirlerini ağırlıyor
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Balkanların tarihi kentlerinden Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, ülke ekonomisinin de beyni konumunda.
Balkanların tarihi kentlerinden Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, ülke ekonomisinin de beyni konumunda. Hırvatistan'da sanayi üretiminin ana omurgasını oluşturan başkent, turist yoğunluğuyla da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 1889 yılında Zagreb Üniversitesi Profesörü Antun Heinz tarafından kurulan ve 1891 yılında halka açılan Zagreb Botanik Bahçesi, şehre gidildiğinde görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.
Kaynak: AA / Lokman Akkaya - Güncel