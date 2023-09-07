Hırvatistan'daki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde mevlit programı düzenlendi

Hırvatistan'ın Sisak şehrindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde mevlit programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 8 Eylül 2022'de açılan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi bünyesindeki camide akşam namazı kılındı.

Namazın ardından düzenlenen mevlitte Bosna Hersekli "Gazija" korosu ilahiler seslendirdi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın da katıldığı programda bir konuşma yapan Cami Başimamı Alem Crnkic, "Tam bir yıl önce 7 Eylül 2022'de mevlit programında, merkezin açılışının arifesinde bu caminin önünde toplanmıştık. Bir yıl sonra şükranımız daha da büyük, daha geniş ve daha anlamlı olmalı." diye konuştu.

Crnkic ayrıca, cami ve merkezin yapımında emeği geçen başta Türkiye olmak üzere herkese teşekkür ederek, camiye en çok gelen misafirlerin Büyükelçi Kıran eşliğinde camiyi ziyaret eden Türklerin olduğunu ifade etti.

Merkezin açılışının birinci yıldönümü münasebetiyle yarın bir dizi program düzenlenecek ve merkez divanhanesinde "Nahla" İslam Kültür Merkezi Kütüphanesi'nin açılışı yapılacak.