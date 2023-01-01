Hırvatistan'da yeni yıl kutlamaları Güncel Haberler Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yılbaşı etkinlikleri kapsamında Ban Jelacic Meydanı'nı dolduran vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlenirken, yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri kentte görsel bir şölen oluşturdu. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yılbaşı etkinlikleri kapsamında Ban Jelacic Meydanı'nı dolduran vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlenirken, yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri kentte görsel bir şölen oluşturdu. Güncel Kaynak: AA / Stipe Majic Hırvatistan Güncel Haberler

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