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Hırvatistan'da yeni yıl kutlamaları

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yılbaşı etkinlikleri kapsamında Ban Jelacic Meydanı'nı dolduran vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlenirken, yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri kentte görsel bir şölen oluşturdu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yılbaşı etkinlikleri kapsamında Ban Jelacic Meydanı'nı dolduran vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlenirken, yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri kentte görsel bir şölen oluşturdu.

Kaynak: AA / Stipe Majic - Güncel

Hırvatistan Güncel Haberler

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