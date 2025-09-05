Hırvatistan'da 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisi açıldı

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın eserlerinden oluşan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Hırvatistan İslam Birliği'nin ortaklaşa organize ettiği fotoğraf sergisinde, Keribar ve Özçay'ın objektifinden Ayasofya'nın tarihi ve estetik değerini yansıtan eserler yer aldı.

Zagreb YEE Müdürü Fuat Korkmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ayasofya'nın insanlığın ortak değeri olduğunu kaydederek, sanat yoluyla yapının büyüklüğüne ve manevi değerine tanıklık ettiklerini ifade etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin dış ve iç mekanından detayların yer aldığı 30 fotoğraf, sergiye katılanların beğenisini kazandı.

Serginin açılışına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic'in yanı sıra yerel yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.