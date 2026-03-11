Haberler

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Koren'e tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Gary Koren'in söylemlerine tepki göstererek, "Burası Zagreb, Tel Aviv değil." dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Gary Koren'in söylemlerine tepki göstererek, "Burası Zagreb, Tel Aviv değil." dedi.

Hırvatistan ve İran ilişkilerine zarar veren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 Mart'ta Cumhurbaşkanlığına çağrılan Büyükelçi Koren, bu kez de "İran'ın Zagreb Büyükelçiliği 'terör yuvası'dır." ifadelerini kullanarak tepki topladı.

Başkent Zagreb'de katıldığı bir konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Milanovic, Koren'in bu söylemlerine ilişkin, "Böyle bir dil kullanımı Hırvatistan'da kabul edilemez. Burası Zagreb, Tel Aviv değil." yorumunu yaptı.

İsrail'de resmi temaslarda bulunan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic'in "Kiminle istersem görüşürüm." ifadelerine de tepki gösteren Milanovic, kendisinin halkın oyuyla cumhurbaşkanı seçildiğini, Anusic ile aynı seviyede olmadığını belirtti.

Milanovic, Avrupa Birliği'ni (AB) de eleştirerek, "AB, her ülkenin birilerini kendi tarafına çekmeye çalıştığı kedi sürüsü gibi bir yer. Hırvatistan, Estonya gibi ülkelerle aynı dış politikayı yürütemez. Bizim kendi kimlik ve çıkarlarımız var. Bunu da Orta Doğu'daki askerlerimizi çekerek gösterdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!