Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Koren'e tepki

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail'in Zagreb Büyükelçisi Gary Koren'in söylemlerine tepki göstererek, "Burası Zagreb, Tel Aviv değil." dedi.

Hırvatistan ve İran ilişkilerine zarar veren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 Mart'ta Cumhurbaşkanlığına çağrılan Büyükelçi Koren, bu kez de "İran'ın Zagreb Büyükelçiliği 'terör yuvası'dır." ifadelerini kullanarak tepki topladı.

Başkent Zagreb'de katıldığı bir konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Milanovic, Koren'in bu söylemlerine ilişkin, "Böyle bir dil kullanımı Hırvatistan'da kabul edilemez. Burası Zagreb, Tel Aviv değil." yorumunu yaptı.

İsrail'de resmi temaslarda bulunan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic'in "Kiminle istersem görüşürüm." ifadelerine de tepki gösteren Milanovic, kendisinin halkın oyuyla cumhurbaşkanı seçildiğini, Anusic ile aynı seviyede olmadığını belirtti.

Milanovic, Avrupa Birliği'ni (AB) de eleştirerek, "AB, her ülkenin birilerini kendi tarafına çekmeye çalıştığı kedi sürüsü gibi bir yer. Hırvatistan, Estonya gibi ülkelerle aynı dış politikayı yürütemez. Bizim kendi kimlik ve çıkarlarımız var. Bunu da Orta Doğu'daki askerlerimizi çekerek gösterdik." diye konuştu.