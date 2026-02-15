Haberler

Hırvatistan: Göç krizi, Avrupa'daki siyasi partilerin politikalarını yeniden şekillendirdi

Güncelleme:
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Münih Güvenlik Konferansı'nda göç krizinin AB ülkelerindeki etkilerini ve siyasi partilerin bu süreçte nasıl evrildiğini ele aldı. Plenkovic, krizin siyasi sonuçları ve yanlış bilgilendirme kampanyalarının demokratik toplumlar üzerindeki tehditlerine dikkat çekti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, göç krizinin Avrupa Birliği'ne (AB) üye tüm ülkeleri etkilediğini belirterek, "Göç krizi, Avrupa'daki siyasi partilerin politikalarını yeniden şekillendirdi" dedi.

Plenkovic, Almanya'da 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen "Avrupa Hayali: Baskı Altında Temel Değerlerin Savunulması" panelinde konuştu.

Göç krizinin AB'ye üye tüm ülkeleri etkilediğini söyleyen Plenkovic, bazı ülkelerde bu etkinin daha hızlı, bazılarında ise gecikmeli şekilde ortaya çıktığını bildirdi.

Plenkovic, göç krizinin siyasi sonuçlarına dikkati çekerek, bu sürecin özellikle siyasi yelpazenin uç noktalarında yer alan partilerin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Ana akım siyasi partilerin de bu değişime uyum sağlamak zorunda kaldığını dile getiren Plenkovic, şöyle konuştu:

"Göç krizi, Avrupa'daki siyasi partilerin politikalarını yeniden şekillendirdi. Ana akım partiler göç konusuna daha kısıtlayıcı yaklaşmaya başladı. Toplumların güvenlik, kimlik ve sosyal yapı konularındaki kaygılarının siyasi süreçleri doğrudan etkilendi. Eğer siyasi aktörler toplumdaki değişim, güvenlik ve sosyal yapı konusundaki endişelere yanıt vermezse, seçmen desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar."

Plenkovic, Avrupa'nın halen göç krizinin sonuçlarını yaşamaya devam ettiğini kaydederek, bu sürecin sadece siyasi değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik etkiler de yarattığını ifade etti.

Avrupa'daki demokratik süreçler üzerinde dış etkilerin giderek arttığını bildiren Plenkovic, yanlış bilgilendirme kampanyalarının toplumların kararlarını etkileyebildiğini aktardı.

Plenkovic, yanlış bilgilendirmenin demokratik sistemler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, özellikle dijital platformların bu tür etkilerin yayılmasını hızlandırdığını dile getirdi.

Demokratik toplumların bu tür etkilere karşı dayanıklılık geliştirmesi gerektiğini söyleyen Plenkovic, "Demokrasiler gerçeklere, doğru bilgiye ve akla dayanmalıdır. Demokratik dayanıklılığımız her zamankinden daha önemli bir sınavdan geçmektedir." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
