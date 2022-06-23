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Hırsızlık yaptığı büfede unuttuğu demir parçası için geri döndü

Demirören Haber Ajansı - Remziye Öner - Güncel
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Hırsızlık yaptığı büfede unuttuğu demir parçası için geri döndü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, girdiği büfede 45 dakika kalan ve çaldıklarını poşete yerleştirip çıkan şüpheli, unuttuğu kapıyı açmak için kullandığı demir parçasını almak için geri döndü.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, girdiği büfede 45 dakika kalan ve çaldıklarını poşete yerleştirip çıkan şüpheli, unuttuğu kapıyı açmak için kullandığı demir parçasını almak için geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin aynı gece 2 iş yerine daha girdiği tespit edildi.

Gercüş ilçesinde 3 gün önce gece saatlerinde Kazım Koyuncu Bulvarı üzerinde bulunan büfenin kapısını elindeki demir parçasıyla açan şüpheli, 45 dakika içeride kaldı. Kasada bulunan bir miktar parayı alan şüpheli, daha sonra sigara ve değerli gıda maddelerini elindeki poşete doldurarak dışarı çıktı. Bir süre sonra geri gelen şüpheli, tezgahta unuttuğu demir parçayı alarak tekrar dışarı çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin aynı gece bir tesisatçı ve bir çiğ köfteciye de girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi. İş yeri sahiplerinin şikayetiyle polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Güncel

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