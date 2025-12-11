Haberler

179 suçtan 22 yıl hapisle aranan şüpheli, AVM'de yakalandı

Güncelleme:
Adana'da polis, alışveriş merkezinde durdurduğu Evren Uluadam'ın 179 suç kaydı ve 22 yıl 11 ay hapis cezası olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Uluadam cezaevine gönderildi.

ADANA'da polis güven timleri, bir AVM'de mağazaları gezerken hareketlerinden şüphelenip, durdurduğu Evren Uluadam'ın (42), çeşitli suçlardan 179 kaydı olduğunu ve 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 139 bin lira para cezasıyla arandığını belirledi. Gözaltına alınan Uluadam, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde devriye görevindeyken, mağazaları gezen Evren Uluadam'ın hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Ekiplerin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, Uluadam'ın 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık' ve 'Tehdit' gibi suçlardan 179 kaydının ve hakkında 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ile 139 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi. 10 yıldır firarı olduğu belirtilen Uluadam, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uluadam önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
