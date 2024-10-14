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Hırsızlık Suçundan 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Hırsızlık Suçundan 24 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık suçlarından dolayı 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (22), düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda hırsızlık suçlarından hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (22), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel

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