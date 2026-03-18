Kayseri'de 123 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş 123 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 123 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı