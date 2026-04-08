Bursa'da hırsızlık suçundan 108 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

Bursa'da, hırsızlık suçlarından toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (24) adlı firari kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğümü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında; Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, A.D. (24) isimli kadını Demirtaşpaşa Mahallesi'nde sokak üzerinde yakaladı. Şüphelinin sorgulamada, hırsızlık suçlarından toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

