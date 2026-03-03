Haberler

Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dört kişiden oluşan bir grup, hırsızlık olayına karışarak emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık olayına karışan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede 4 ayrı iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini belirlediği, A.B., M.Y., S.Ç. ve M.S.'nin adresine operasyon düzenledi. Şüpheliler, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
