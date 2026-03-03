Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dört kişiden oluşan bir grup, hırsızlık olayına karışarak emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede 4 ayrı iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini belirlediği, A.B., M.Y., S.Ç. ve M.S.'nin adresine operasyon düzenledi. Şüpheliler, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı