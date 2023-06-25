Hirfanlı Barajına düşen vatandaşın arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Güncel Haberler
Hirfanlı Baraj'ında sabah saatlerinde bir kişi eşiyle birlikte balık ağı toplamaya çıktığı sırada kayıktan dengesini kaybederek suya düştü. Vatandaşın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hirfanlı Barajına düşen vatandaşın arama kurtarma çalışmaları sürüyor
ANKARA - Hirfanlı Baraj'ında sabah saatlerinde bir kişi eşiyle birlikte balık ağı toplamaya çıktığı sırada kayıktan dengesini kaybederek suya düştü. Vatandaşın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hirfanli Baraj'ında sabah 07.00 sularında R.Ş. adlı vatandaş eşi ile birlikte balık ağı toplamaya çıktı. Olay esnasında dengesini kaybedip suya düşen vatandaşın, yaklaşık 3 saattir suyun içerisinde bulunduğu bilgisi verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alirıza Yıldırım - Güncel