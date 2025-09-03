Mersin'de Genç Kızın Öldürülmesi: 3 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'de 16 yaşındaki Hira Aygar'ı tabancayla öldürdüğü iddia edilen 19 yaşındaki erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark ile birlikte 20 yaşındaki Nazmi Çetin ve 27 yaşındaki Mustafa Zeybek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, gençler arasında yaşanan bir tartışma sonucu meydana geldiği öne sürülüyor.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
