Mersin'de Genç Kızın Öldürülmesi: 3 Şüpheli Tutuklandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de Hira Aygar'ı (16) tabancayla öldürdüğü öne sürülen erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark (19) ile onun arkadaşları Nazmi Çetin (20) ve Mustafa Zeybek (27), çıkardıkları mahkemece tutuklandı.