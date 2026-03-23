Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi huzurevi sakinlerini ağırladı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevi sakinlerine atlı terapi deneyimi sundu. Etkinlikte yaşlı bireylerin fiziksel ve psikolojik desteklenmesi hedeflendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yaşlılar Haftası kapsamında huzurevi sakinlerini ağırladı.

Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi sakinleri için düzenlenen etkinlikte, AYBÜ Çubuk Yerleşkesi'nde katılımcılar doğayla iç içe atlı terapi deneyimi yaşadı.

Etkinlikte, atlarla kurulan etkileşim sayesinde yaşlı bireylerin hem fiziksel hareketliliğinin artırılması hem de psikolojik olarak desteklenmesi amaçlandı.

Program kapsamında Nevruz da kutlandı.

Doğa yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin ardından sona eren etkinliğe, Merkez Müdürü Ali Ekber, Öğretim Görevlisi Burcu Çalık Bağrıyanık, huzurevi sakinleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
