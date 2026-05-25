Hindistanlı Emekli General Gagandeep Bakshi, ABD'nin Rus petrolü alımını engellemeye çalıştığını ve Yeni Delhi'yi Çin'e karşı ikinci bir Ukrayna cephesi olarak kullanmak istediğini belirtti. Kendi YouTube kanalında konuşan Bakshi, ABD'nin Çin ile savaşmak için yeni bir Ukrayna aradığını ve 'son Hintliye kadar savaşmak' istediklerini ifade etti. Ayrıca, ABD'nin Hindistan'a silah satarak savaşı sürdürmeyi hedeflediğini ve Rus petrolü yerine pahalı ABD petrolü almaları için şantaj yaptığını söyledi. Bakshi, ABD'nin bölgede renkli devrimler yarattığını ve CIA aracılığıyla istikrarsızlaştırma fonları aktardığını iddia etti. ABD'yi 'Truva atı' olarak nitelendiren Bakshi, hükümetin bu durumu düşünmesi gerektiğini vurguladı.

