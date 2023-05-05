Hint Bakan, aksayan küresel tedarik zincirinden gelişmekte olan ülkelerin etkilendiğini söyledi

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Kovid-19 salgını ve jeopolitik karışıklıkların küresel tedarik zincirinde aksaklıklara yol açtığını ve bu durumundan da en çok gelişmekte olan ülkelerin etkilendiğini bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Kovid-19 salgını ve jeopolitik karışıklıkların küresel tedarik zincirinde aksaklıklara yol açtığını ve bu durumundan da en çok gelişmekte olan ülkelerin etkilendiğini bildirdi.

Bakan Jaishankar, Hindistan'ın Goa eyaletindeki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının açılışında konuştu.

Küresel kurumların Kovid-19 salgınına müdahalesini ve jeopolitik karışıklıkları çözme kabiliyetlerini eleştiren Jaishankar, ŞİÖ gibi alternatif forumların, bu tarz sorunları çözme fırsatı olduğuna dikkati çekti.

Jaishankar, Kovid-19 ve jeopolitik karışıklıklar gibi gelişmelerin enerji, gıda ve gübre olmak üzere küresel tedarik zincirinde aksaklıklara yol açtığını ve bu durumun en çok da gelişmekte olan ülkeleri vurduğunu söyledi.

Bakan Jaishankar, "Bu krizler ayrıca, küresel kurumların, zorlukları zamanında ve verimli şekilde yönetme kabiliyetinde itibar ve güven eksikliği olduğunu da ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin gerekliliğine değinen Jaishankar, Taliban'ın yönetime geldiği Afganistan'daki güvenlik durumundan endişe duyduğunu belirtti.

Jaishankar, sınır ötesi terörizme son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Diğer yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de konuşmasında, "Kimse kendini diplomatik puan kazanmak için terörizmi silah haline getirmeye kaptırmamalı." dedi.

Jaishankar ile Çinli mevkidaşı görüşmüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Çinli mevkidaşı Çin Gang dün yaptıkları yüz yüze görüşmede, iki ülkenin Himalayalar'daki ihtilaflı sınır hattındaki gelişmeleri ele almıştı.

Görüşmenin ardından kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Jaishnakar, ikili ilişkilerin detaylı olarak ele alındığı görüşmenin, "sınır hattındaki süregelen sorunların çözümü ile barış ve huzurun sağlanmasına odaklandığını" belirtmişti.