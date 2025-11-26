Hindistan Yüksek Mahkemesi, Askerin Görevden Alınmasını Haksız Buldu

Hindistan Yüksek Mahkemesi, daha önce Sihizm'e ait bir ibadet ritüelini yerine getirmeyi reddeden ordu mensubunun görevden alınmasına ilişkin görülen davada, askeri haksız buldu.

Hindistan'da NDTV kanalının haberine göre, ordudaki Samuel Kamalesan adlı Hristiyan asker, Sihizm'e ait bir ibadet ritüelini yapmayı reddetti.

Bunun ardından asker, ordudaki görevinden atıldı.

Delhi Yüksek Mahkemesi mayısta, askerin "askeri emre uymayı reddederek dini inancını öne çıkardığı" yönünde değerlendirme yaptı.

Konuyu ele alan Hindistan Yüksek Mahkemesi de Delhi'deki mahkemenin bu kararını onayladı.

Başyargıç Surya Kant, yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir subay olabilir ancak Hindistan ordusu için uygun değil." ifadesini kullandı.

Hint basınındaki haberlere göre, Kamalesan 2021 yılında ordudaki görevinden alındı.