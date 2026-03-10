Haberler

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldı.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Erakçi ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, "devam eden çatışmaya ilişkin son gelişmeleri" detaylı şekilde ele aldıklarını aktaran Jaishankar, iletişimde kalma konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

