Hindistan, Vance'in H-1B'li uzmanlara 'sözleşmeli hizmetkar' ifadesini incitici buldu

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Hindistan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in H-1B vizesiyle çalışan yabancı uzmanları ve teknoloji sektörü çalışanlarını "sözleşmeli yabancı hizmetkarlar" şeklinde nitelemesini son derece "incitici" bularak tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu tür tanımlamaların yersiz olduğu ve ABD'deki Hintli profesyonellerin ülke ekonomisine ve teknolojisine katkı sağlayan yüksek eğitimli ve nitelikli kişiler olduğu gerçeğini göz ardı ettiği belirtildi.

Açıklamada, sömürgecilik çağrışımları taşıyan bir terminolojiye başvurulmasının "son derece incitici" olduğu vurgulanarak, "ABD'nin tarihi de emeği, girişimciliği ve yenilikçiliğiyle büyümesine ve refahına katkıda bulunan nesiller boyu göçmenler tarafından şekillendi." ifadesi kullanıldı.

H-1B vize programı, ABD'li işverenlerin uzmanlık gerektiren bazı mesleklerde yabancı çalışan istihdam etmesine imkan tanıyor. Vize sahiplerinin en büyük bölümünü ise Hindistan vatandaşları oluşturuyor.

Vance'in açıklaması

Vance, dün Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında Microsoft'un 6 bin Amerikalı çalışanı işten çıkardığını, aynı dönemde şirketin 6 bin 300 H-1B vizesinden ve yaklaşık 3 bin yeşil karttan yararlandığını öne sürmüştü.

Vance, "İşten çıkardıkları her çalışanın yerine bir buçuk yabancı sözleşmeli hizmetkar aldılar." iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA