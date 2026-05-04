Hindistan Uzaya Dünya Gözlem Uydusu Gönderdi

YENİ DELHİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Örgütü, ülkenin uzay teknolojisi girişim şirketi "GalaxEye" tarafından özel olarak geliştirilen "Drishti" adlı yer gözlem uydusunu pazar günü başarıyla fırlattı.

Kurum sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu fırlatmanın Hindistan'ın uzay yolculuğunda önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, fırlatmanın başarıyla sonuçlanmasını tebrik ederek süreci "uzay yolculuğumuzda büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.

