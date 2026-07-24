Hindistan: ŞİÖ, kendine özgü bir kimlik ve saygınlık kazandı

Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) kendine özgü bir kimlik ve saygınlık kazandığını belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Singh, Kırgızistan'da düzenlenen ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

Bakan Singh, toplantıda yaptığı konuşmada, ŞİÖ'nün çeyrek yüzyılda jeopolitik arenada kendine özgü bir kimlik ve saygınlık kazandığına dikkati çekti.

"Ortaya çıkan güvenlik sorunları, çatışmalar, gıda ve enerji belirsizlikleri, düzensiz tedarik zincirleri, aşırı iklim olayları ve dengesiz ekonomik toparlanmalar, Küresel Güney'i olumsuz ve orantısız bir şekilde etkilemiştir." diyen Singh, bu krizlerin ancak çok taraflılık ve üye devletler arasında anlamlı işbirliğiyle ele alınması gerektiğini belirtti.

Singh, bu nedenle ŞİÖ'nün egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukuka saygıya dayalı, kapsayıcı ve çok kutuplu bir uluslararası düzeni teşvik etme konusundaki tutumunda kararlı kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

ŞİÖ'nün terör ağlarını, radikalleşmeyi, terör finansmanı ağlarını ve uyuşturucu kaçakçılığını ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerinin bölgesel karşılıklı bağımlılık, uyum ve kazançlı alışverişlerde niteliksel iyileşmelere yol açacağına inandığını vurgulayan Singh, "Halkımızın kolektif refahı ve iyiliği için ŞİÖ'nün terörizm ve şiddet içeren aşırılıkla mücadelede ilkeli ve tutarlı bir yaklaşım benimsemeye devam etmesi zorunludur." dedi.

Singh, ayrıca ülkesinin dijital inovasyon, bilgi ve iletişimin yanı sıra yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilerde işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu aktararak, özellikle gençler arasındaki dostluk bağının daha da geliştirilmesi için kültürün potansiyelinden yararlanılması gerektiğini kaydetti.

Şanghay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in başkanlığındaki toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Kirti Vardhan Singh, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ve ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı Yürütme Kurulu Direktörü Ularbek Şarşeyev katıldı.

Kaynak: AA