Hindistan Sıcak Hava Dalgasının Etkisinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan Sıcak Hava Dalgasının Etkisinde

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Hindistan Sıcak Hava Dalgasının Etkisinde

AMRİTSAR, 30 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Pencap eyaletinin Amritsar şehrinde sıcak havada şemsiye taşıyan bir adam, 29 Nisan 2022.

AMRİTSAR, 30 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Pencap eyaletinin Amritsar şehrinde sıcak havada şemsiye taşıyan bir adam, 29 Nisan 2022. Sıcak hava dalgası aralarında Delhi, Racastan, Uttar Pradeş, Haryana, Himaçal Pradeş ve Pencap'ın bulunduğu Hindistan'ın kuzey kesiminin tamamını etkisi altına aldı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Racasthan, Pencap, Nisan, India, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title