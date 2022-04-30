Hindistan Sıcak Hava Dalgasının Etkisinde
Xinhua - Güncel
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AMRİTSAR, 30 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Pencap eyaletinin Amritsar şehrinde sıcak havada şemsiye taşıyan bir adam, 29 Nisan 2022.
AMRİTSAR, 30 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Pencap eyaletinin Amritsar şehrinde sıcak havada şemsiye taşıyan bir adam, 29 Nisan 2022. Sıcak hava dalgası aralarında Delhi, Racastan, Uttar Pradeş, Haryana, Himaçal Pradeş ve Pencap'ın bulunduğu Hindistan'ın kuzey kesiminin tamamını etkisi altına aldı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Xinhua / Güncel