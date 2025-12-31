Hindistan, yerli "Pralay" füzelerini başarıyla test ettiğini duyurdu

Hindistan, yerli üretim "Pralay" yarı balistik füzesinin iki ayrı test atışının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO), Odisha eyaleti açıklarında yerel saatle 10.30 civarında iki füze fırlattı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, birden fazla türde savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip füzelerin her ikisinin de planlanan rotayı izlediği ve atışın başarıyla tamamlandığı kaydedildi.