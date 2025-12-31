Hindistan, yerli "Pralay" füzelerini başarıyla test ettiğini duyurdu
Hindistan, yerli üretim Pralay yarı balistik füzesinin iki ayrı test atışının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Füze fırlatmaları Odisha eyaletinin açıklarında gerçekleştirildi ve her iki füze de planlanan rotayı izleyerek görevlerini başarıyla tamamladı.
NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO), Odisha eyaleti açıklarında yerel saatle 10.30 civarında iki füze fırlattı.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, birden fazla türde savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip füzelerin her ikisinin de planlanan rotayı izlediği ve atışın başarıyla tamamlandığı kaydedildi.
