Hindistan Polisi Yılbaşı Öncesi Suçla Mücadele İçin Geniş Çaplı Operasyon Başlattı

Güncelleme:
Yeni Delhi'de yılbaşı kutlamaları öncesi düzenlenen operasyonda 280'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

YENİ DELHİ, 28 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis, yılbaşı kutlamaları öncesinde suç faaliyetlerini önlemek amacıyla geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis, cuma gecesi kentin hassas bölgelerine odaklanan özel bir operasyon kapsamında gözaltı işlemlerini gerçekleştirdi. Yetkililer, söz konusu operasyonun şehirdeki organize suçları önlemeye ve kamu düzenini sağlamaya yönelik sürdürülen yoğun güvenlik önlemlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Bir polis yetkilisi cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Suç faaliyetlerine karşı sert önlemler alınması amacıyla yürütülen operasyon kapsamında Özel İstihsal Yasası, Silah Yasası, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Yasası ile Kumar Yasası çerçevesinde 280'den fazla şüpheli gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

Yetkili ayrıca, önleyici tedbirler kapsamında 504 kişinin yakalandığını, 100'den fazla sabıkalı kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Raporlara göre, operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 21 adet yerli üretim tabanca, 20 adet dolu fişek ve 27 adet bıçak da yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
