Hindistan Pilotlar Federasyonu'ndan WSJ ve Reuters'a Hukuki İhtar

Hindistan Pilotlar Federasyonu (FIP), 12 Haziran'da 260 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin "asılsız haberler" yaptıkları gerekçesiyle The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ile Reuters haber ajansına hukuki süreç başlatılacağına dair ihtar gönderildiğini, haberlerin düzeltilmesinin ve özür dilenmesinin talep edildiğini bildirdi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Kazaları Soruşturma Bürosu öncülüğünde yürütülen ön soruşturma kapsamında hazırlanan raporda motora yakıt akışı sağlayan kontrol düğmelerinin nasıl kapandığına dair bilgi verilmezken olaydan da kimse sorumlu tutulmadı.

Öte yandan WSJ gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde kaptan pilotun yakıt düğmesini kasten kapattığı öne sürüldü. İngiliz Reuters haber ajansı da benzer şekilde kazanın kaptan hatasından kaynaklandığını iddia eden haber yayımladı.

Hindistan Pilotlar Federasyonundan yapılan açıklamada, bahsi geçen iki basın kuruluşuna yasal bildirimde bulunulduğu, haberlerin düzeltilmesinin ve kamuoyuna açık şekilde özür dilenmesinin talep edildiği belirtildi.

Federasyon Başkanı Kaptan CS Randhawa da söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Ön soruşturma raporunun hiçbir kısmında yakıt düğmelerinin pilot hatası sonucu kapatıldığının belirtilmediğine işaret eden Randhawa, "Haberi yapanlar, raporu düzgün okumamış. Gerekli hukuki adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Hindistan'daki uçak kazası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın, düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.