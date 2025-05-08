Hindistan-Pakistan Sınırında Çatışma: 31 Sivil Hayatını Kaybetti

SRİNAGAR, 8 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir eyaletinin yazlık başkenti Srinagar kentinin yakınlarındaki bir kontrol noktasında motosikletli bir kişiye sorular soran Hindistanlı paramiliter askerler, 7 Mayıs 2025.

Pakistan ordusunun medya sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada Hindistan'ın Pakistan topraklarına düzenlediği saldırıda ve ardından Keşmir bölgesinin tartışmalı kısımlarını ayıran fiili sınır olan Kontrol Hattı boyunca Pakistan ve Hindistan birlikleri arasında çıkan çatışmalarda 31 sivilin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını söyledi. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)