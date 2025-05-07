Hindistan-Pakistan Gerilimi Uçuşları Etkiliyor

YENİ DELHİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın, Pakistan'a yönelik hava saldırılarının ardından hava sahasının kısıtlanması nedeniyle ülkenin kuzeybatı eyaletlerindeki büyük şehirleri birbirine bağlayan birçok uçuşta aksama yaşandı.

Hindistan ordusu, çarşamba günü erken saatlerde Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'de 9 ayrı bölgeyi hedef aldığını açıklamıştı.

Açıklamada saldırıların, geçtiğimiz ay Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 89 kilometre doğusundaki Pahalgam kasabasının Baisaran bölgesinde 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya misilleme olarak düzenlendiği belirtildi.

Havayolu şirketleri, yolcularını iptal edilen uçuşlar ile kalkış ve varışlarda yaşanabilecek gecikmeler konusunda uyardı.

Air India, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Air India, mevcut durumu göz önünde bulundurarak Cammu, Srinagar, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh ve Rajkot istasyonlarından ve bu istasyonlara 7 Mayıs günü öğlen saat 12.00'a kadar yapılacak tüm uçuşlarını iptal etmiştir. Yetkililerden gelen bilgilere göre güncellemeler duyurulacaktır" dedi.

Havayolu firması IndiGo ise yayımladığı tavsiyede, "Srinagar, Cammu, Amritsar, Chandigarh, Bikaner ve Jodhpur uçuşlarımız, bölgedeki değişen hava sahası koşullarından etkilenmiştir. Uçuşunuzun son durumunu kontrol etmenizi rica ederiz" dedi

Spicejet havayolu ise devam eden durum nedeniyle Cammu, Srinagar ve Amritsar gibi ülkenin kuzeyinde yer alan bazı bölgelerdeki havalimanlarının bir sonraki duyuruya kadar kapalı olduğunu, bu nedenle kalkışlar, varışlar ve bunlara bağlı uçuşların etkilenebileceğini duyurdu.