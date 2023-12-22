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Hindistan, öksürük şuruplarını 4 yaş altındaki çocuklara yasakladı

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Hindistan, öksürük şuruplarının 4 yaş altındaki çocuklara kullanımını yasakladı. Bu karar, öksürük şurupları nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısının artması üzerine alındı.

Hindistan, geçen yıl çok sayıda çocuğun öksürük şuruplarına bağlı ölümü üzerine, soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılan "klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı" şurup ve tabletleri 4 yaş altındakilere yasakladı.
BBC'nin haberine göre yasak, 2022'de Gambiya, Özbekistan, Endonezya, Kamerun ve Hindistan gibi bazı ülkelerde en az 141 çocuğun Hint üretimi öksürük şurupları nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından geldi.
Hindistan Genel İlaç Denetçisi (DCGI), soğuk algınlığı ve öksürük gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan "klorfeniramin maleat ve fenilefrin karışımı" şurup ve tabletlerin 4 yaş altındakilerde kullanımının yasaklandığını duyurdu.
DCGI, üreticilere bu ilaçların kutularının üzerine "4 yaş altı kullanımı yasaktır" ibaresinin konulması zorunluluğunu getirdi.
Hindistan'da da 2019-2020'de bu karışımları içeren şurupları kullandıkları iddia edilen en az 12 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
Olay
Gambiya'da ekimde en az 70 çocuğun, yerel olarak satılan parasetamol içeren şurubu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
Polis, yayımladığı ön soruşturma raporunda çocuk ölümlerinin, Hindistan'da üretilen ve ABD merkezli ilaç şirketi aracılığıyla ithal edilen 4 öksürük şurubuyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü de bu olay üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.
Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların bugüne kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen ülke dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.
Hindistan hükümeti, DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma emri vermişti.
Gambiya hükümeti, ülkede en az 70 çocuğun böbrek yetmezliğinden ölümüne öksürük şurubunun neden olduğunu henüz doğrulayamadığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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