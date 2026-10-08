Hindistan, Musk'ın Starlink iddiasını reddetti, çerçeveyi ayrımcı görmedi

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Hindistan, ABD'li milyarder Elon Musk'ın, Starlink'in ülkede hizmet vermesinin bazı "oligarklar" tarafından engellendiği yönündeki iddiasını reddederek uydu iletişim hizmetleri için "adil ve ayrımcı olmayan" bir yetkilendirme çerçevesinin uygulandığını bildirdi.

NDTV kanalının haberine göre Hindistan İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Musk'ın iddialarına yanıt verildi.

Açıklamada, Starlink dahil tüm telekomünikasyon hizmetleri için uygulanan düzenleyici çerçevenin ayrımcı olmadığı belirtilerek, ülkede uydu iletişim hizmeti sunmak üzere Starlink'in yanı sıra bazı şirketlere lisans verildiği hatırlatıldı.

Lisans şartları gereği tüm şirketlerin güvenlik koşullarına uyduklarını göstermeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, Starlink dahil 3 lisans sahibinin güvenlik değerlendirmelerinin halen sürdüğü aktarılarak bu iddiaların "temelsiz ve yanlış anlaşılmaya dayalı" olduğu kaydedildi.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Starlink ile ilgili bir paylaşımı alıntılayarak "Ne yazık ki Hindistan halkı üzerindeki tekelci hakimiyetlerini sürdürmek isteyen bazı oligarklar tarafından engelleniyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Dünyanın en büyük uydu takımyıldızına sahip olan Starlink, halihazırda 6 bin 750'den fazla uydusu ile dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle de internet erişiminin olmadığı bölgelerde internet hizmeti sağlıyor.

Kaynak: AA