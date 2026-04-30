Hindistan, kısa menzilli gemisavar füze sistemini test etti

Hindistan'ın, ülkenin doğusundaki Odişa eyaleti açıklarında kısa menzilli gemisavar füze (NASM-SR) sisteminin test atışını "başarılı" şekilde tamamladığı bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kısa menzilli gemisavar füze NASM-SR'nin ilk test atışının Odişa eyaleti açıklarında, bakanlığa bağlı Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) ile Hindistan Donanması tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, test kapsamında deniz helikopteri platformundan kısa aralıklarla iki füzenin ateşlendiği ve füzelerin hedefi "başarılı şekilde" vurduğu kaydedildi.

Test sonuçlarının radar, elektro-optik sistemler ve telemetri verileriyle doğrulandığına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu denemenin Hindistan'ın havadan ateşlenen gemisavar füze kapasitesine "önemli katkı sağlayacağı" ifade edildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı