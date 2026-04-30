Hindistan, kısa menzilli gemisavar füze sistemini test etti

Hindistan'ın, ülkenin doğusundaki Odişa eyaleti açıklarında kısa menzilli gemisavar füze (NASM-SR) sisteminin test atışını "başarılı" şekilde tamamladığı bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kısa menzilli gemisavar füze NASM-SR'nin ilk test atışının Odişa eyaleti açıklarında, bakanlığa bağlı Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) ile Hindistan Donanması tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, test kapsamında deniz helikopteri platformundan kısa aralıklarla iki füzenin ateşlendiği ve füzelerin hedefi "başarılı şekilde" vurduğu kaydedildi.

Test sonuçlarının radar, elektro-optik sistemler ve telemetri verileriyle doğrulandığına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu denemenin Hindistan'ın havadan ateşlenen gemisavar füze kapasitesine "önemli katkı sağlayacağı" ifade edildi.