Hindistan, "İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını" kınadı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarında" 3 Hindistan vatandaşının yaralandığını belirterek saldırıyı kınadı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Modi, Hindistan'ın barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve diplomasiyi desteklediğini vurgulayarak, Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve kesintisiz deniz ulaşımının sağlanmasının bölgesel barış, istikrar ve küresel enerji güvenliği açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jaiswal'ın açıklaması

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda 3 Hindistan vatandaşının yaralandığını belirtti.

Jaiswal, saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek kınadı.

Hindistan'ın barışçıl çözüm çabalarına destek vermeye hazır olduğuna işaret eden Jaiswal, "Bu çatışmaların derhal sona ermesini ve sivil altyapı ile masum sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve diplomasiyi desteklediğini aktaran Jaiswal, ayrıca Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun şekilde serbest ve kesintisiz deniz ticaretinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

BAE ve Umman'a dün, İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüştü.

BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.