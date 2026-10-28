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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde cezaevinden 17 mahkum firar etti, 5'i yakalandı

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Tamil Nadu eyaletinde Thekkampatti cezaevinden 17 mahkum, gece bir polis memurunu darp ederek firar etti. Polis 5 firariyi yakaladı; görevi ihmal gerekçesiyle 9 cezaevi personeli görevden uzaklaştırıldı ve epilepsi nöbeti iddiasıyla yetkililerin yanıltıldığı öne sürüldü.

YENİ DELHİ, 28 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir cezaevinden 17 mahkum firar etti. Firarileri yakalamak için geniş çaplı arama operasyonu başlatıldı.

Hindistan polisinin salı günü yaptığı açıklamaya göre olay, Tamil Nadu'nun merkezi Chennai'nin güneybatısındaki Andipatti kenti yakınlarında yer alan Thekkampatti ilçe cezaevinde yaşandı. Mahkumların pazartesi gecesi bir polis memurunu darp ettikten sonra cezaevinden kaçtığı belirtildi.

Polis, 17 firariden 5'inin yakalandığını duyurdu.

Mahkumların firarı gerçekleştirmek için, aralarından birinin epilepsi nöbeti geçirdiğini ve tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu iddia ederek yetkilileri yanılttığı öne sürüldü.

Görevi ihmal ettikleri gerekçesiyle 9 cezaevi personeli görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Xinhua
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