Hindistan'ın Sindoor Operasyonu'nda Bilanço Ağırlaşıyor: 3 Ölü, 14 Yaralı

- Hindistan'ın Pakistan'ı hedef alan "Sindoor Operasyonu"nda bilanço netleşmeye başladı: En az 3 ölü, 14 yaralı

Pakistan'ın 2 Hindistan savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi

İSLAMABAD - Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın "Sindoor Operasyonu" kapsamında düzenlediği saldırılarda en az 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin saldırılara yanıt olarak 2 Hindistan savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi.

Hindistan'ın Pakistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, saldırılarda 1'i çocuk en az 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Detaylı hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi. Operasyona katılan tüm PAF uçaklarının güvenli bir şekilde üslerine geri döndüğü aktarıldı.

Hindistan ordusu: "Adalet sağlandı"

Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ise, "Sindoor Operasyonu" ile "adaletin sağlandığı" belirtilerek, "Pakistan, Poonch-Rajauri bölgesindeki Bhimber Gali köyüne topçu ateşi açarak ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti" denildi.

Hindistan Pakistan'ı vurmuştu

Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıları doğrulayan Hindistan, Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattığını açıklamıştı. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikteki" saldırıların 9 noktadaki terör altyapısını hedef aldığını bildirmişti. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarının "yanıtsız kalmayacağını" ifade etmişti.

Hindistan-Pakistan gerilimi

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Pakistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın askeri operasyon başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" alındığını açıklamıştı.