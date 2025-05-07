Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
İki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu

Gencecik iki kardeş, boğazlarından kesilmiş halde ölü bulundu
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu

Hindistan'ın Sindoor Operasyonu'nda Bilanço Ağırlaşıyor: 3 Ölü, 14 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Pakistan'ı hedef alan Sindoor Operasyonu kapsamında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Pakistan, Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ediyor. Gerilimin arttığı bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

- Hindistan'ın Pakistan'ı hedef alan "Sindoor Operasyonu"nda bilanço netleşmeye başladı: En az 3 ölü, 14 yaralı

Pakistan'ın 2 Hindistan savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi

İSLAMABAD - Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın "Sindoor Operasyonu" kapsamında düzenlediği saldırılarda en az 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin saldırılara yanıt olarak 2 Hindistan savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi.

Hindistan'ın Pakistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği füze saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, saldırılarda 1'i çocuk en az 3 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Detaylı hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Resmi Pakistan basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğü iddia edildi. Operasyona katılan tüm PAF uçaklarının güvenli bir şekilde üslerine geri döndüğü aktarıldı.

Hindistan ordusu: "Adalet sağlandı"

Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ise, "Sindoor Operasyonu" ile "adaletin sağlandığı" belirtilerek, "Pakistan, Poonch-Rajauri bölgesindeki Bhimber Gali köyüne topçu ateşi açarak ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti" denildi.

Hindistan Pakistan'ı vurmuştu

Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden topraklarına füze saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıları doğrulayan Hindistan, Cemmu Keşmir'de Sindoor Operasyonu'nu başlattığını açıklamıştı. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "ölçülü ve tırmandırıcı olmayan nitelikteki" saldırıların 9 noktadaki terör altyapısını hedef aldığını bildirmişti. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarının "yanıtsız kalmayacağını" ifade etmişti.

Hindistan-Pakistan gerilimi

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Pakistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın askeri operasyon başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" alındığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.