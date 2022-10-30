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Hindistan'da büyük facia! Yüzlerce kişinin üzerinde olduğu köprü çöktü: En az 32 ölü

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Hindistan'da bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü. Olayda ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletindek, Machchhu nehri üzerindeki bir asma köprü çöktü. Olay sonucu en az 32 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

OLAY ESNASINDA ÜZERİNDE 500 KİŞİ VARMIŞ

Yetkililer, olay esnasında köprüde yaklaşık 500 civarında insanın olduğunu belirterek, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

KÖPRÜ EN AZ 100 YILLIK

Bununla birlikte çöken köprünün neredeyse 100 yılık olduğu ve yakın zamanda yapılan bir tadilattan sonra tekrar açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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