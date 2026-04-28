Hindistan'da kavurucu sıcaklık: 47,6 derece

Hindistan'ın birçok bölgesinde, mevsim ortalamasının üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı.

Hindistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, ülkedeki güncel hava durumu ve sıcaklık bilgileri verildi.

Buna göre, ülkenin büyük bir bölümünde dün sıcaklıklar 40 ile 46 derece arasında seyretti.

En yüksek sıcaklık 47,6 derece ile Uttar Pradeş eyaletinin Banda bölgesinde görüldü.

Sıcaklıklar, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de, Ladakh bölgesinde, Puducherry bölgesinde ve 7 eyalette yer yer mevsim ortalamasının 5 derece üzerine çıktı.

Termometreler, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nin birçok yerinde de mevsim ortalamasının 3 ila 5 derecenin üzerini gösterdi.

Sıcaklığa karşı tedbirler alınıyor

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, yerel yetkililer, sıcaklıklara karşı bazı tedbirleri yürürlüğe koydu.

Bazı eyaletlerde okul saatleri ve yaz tatilinin başlangıç zamanı yeniden belirlendi.

Ayrıca, öğrencilere su içmelerini hatırlatmak üzere "su zili" uygulamasının okullara getirilmesi planlanıyor.