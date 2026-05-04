Hindistan'ın 4 eyaleti ile Puducherry Birlik Toprağı'ndaki yerel seçimlerin ardından oy sayımına başlandı

Hindistan'ın Assam, Kerala, Tamil Nadu ve Batı Bengal eyaletleri ile Puducherry Birlik Toprağı'nda düzenlenen yerel seçimlerin ardından oy sayım süreci başladı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin 4 eyaleti ile bir birlik toprağındaki yerel seçimler, bazı seçmenlerin listelerden çıkarıldığına ilişkin tartışmaların gölgesinde gerçekleştirildi.

Yerel seçimlerin ardından oy sayımına çok sayıda merkezde sıkı güvenlik önlemleri altında başlandı.

Farklı aşamalarda yapılan seçimlerde özellikle Batı Bengal'de Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), Trinamool Kongre Partisine (TMC) karşı önemli kazanımlar elde etmeyi hedefliyor.

Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Assam, Kerala ve Batı Bengal'deki yerel seçimler, BJP için kritik test olarak görülüyor, Batı Bengal başta olmak üzere bu 3 eyaletteki yarışın ülke genelindeki güç dengelerini etkileyebileceği düşünülüyor.

İşsizlik, ABD ile ilişkiler ve seçmen listeleri gündemde

Yerel seçimler, Modi hükümetinin yüksek işsizlik, hayat pahalılığı ve ABD ile yapılması planlanan ticaret anlaşması dahil çeşitli ekonomik ve dış politika gündemleriyle karşı karşıya olduğu dönemde gerçekleştirildi.

Öte yandan, seçmen listelerinden milyonlarca ismin çıkarıldığına yönelik tartışmalar ve buna karşı düzenlenen protestolar, seçim gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Söz konusu politika, "seçme hakkı bulunmayan kişilerin listelerden çıkarılması" şeklinde sunulsa da azınlık topluluklara karşı ön yargılı olduğu yönünde eleştiriliyor.