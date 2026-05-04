Haberler

Hindistan'ın 4 eyaleti ile Puducherry Birlik Toprağı'ndaki yerel seçimlerin ardından oy sayımına başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Assam, Kerala ve Batı Bengal'deki yerel seçimler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi için kritik test olarak görülüyor - Seçmen listelerinden milyonlarca ismin çıkarıldığına yönelik tartışmalar ve düzenlenen protestolar, seçim gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor

Hindistan'ın Assam, Kerala, Tamil Nadu ve Batı Bengal eyaletleri ile Puducherry Birlik Toprağı'nda düzenlenen yerel seçimlerin ardından oy sayım süreci başladı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin 4 eyaleti ile bir birlik toprağındaki yerel seçimler, bazı seçmenlerin listelerden çıkarıldığına ilişkin tartışmaların gölgesinde gerçekleştirildi.

Yerel seçimlerin ardından oy sayımına çok sayıda merkezde sıkı güvenlik önlemleri altında başlandı.

Farklı aşamalarda yapılan seçimlerde özellikle Batı Bengal'de Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), Trinamool Kongre Partisine (TMC) karşı önemli kazanımlar elde etmeyi hedefliyor.

Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Assam, Kerala ve Batı Bengal'deki yerel seçimler, BJP için kritik test olarak görülüyor, Batı Bengal başta olmak üzere bu 3 eyaletteki yarışın ülke genelindeki güç dengelerini etkileyebileceği düşünülüyor.

İşsizlik, ABD ile ilişkiler ve seçmen listeleri gündemde

Yerel seçimler, Modi hükümetinin yüksek işsizlik, hayat pahalılığı ve ABD ile yapılması planlanan ticaret anlaşması dahil çeşitli ekonomik ve dış politika gündemleriyle karşı karşıya olduğu dönemde gerçekleştirildi.

Öte yandan, seçmen listelerinden milyonlarca ismin çıkarıldığına yönelik tartışmalar ve buna karşı düzenlenen protestolar, seçim gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Söz konusu politika, "seçme hakkı bulunmayan kişilerin listelerden çıkarılması" şeklinde sunulsa da azınlık topluluklara karşı ön yargılı olduğu yönünde eleştiriliyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı

Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler

Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı

Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor