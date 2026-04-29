Haberler

Hindistan, Hürmüz Boğazı üzerinden gemi geçişi konusunda İran ile görüşmeleri sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan hükümeti, Hürmüz Boğazı üzerinden gemi geçişi konusunda İran ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanlığı yetkilisi Mukesh Mangal, konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi konusunda Yeni Delhi ile Tahran yönetimleri arasında iki ülke Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla görüşmeler yapıldığını belirten Mangal, "Gemilerin o bölgeden geçişini sağlamak için önde gelen ülke bizdik. Hindistan çaba gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin deniz ablukası sonrası Japonya'ya ait bir geminin bu hafta içi bölgeden geçişine izin verilmesi konusunun hatırlatılması üzerine Mangal, "Bu sadece Japonya'ya özgü bir durum değil, tüm ülkeler bunu deniyor. Biz de deniyoruz." dedi.

Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı küresel enerji arzının olumsuz etkilenmesi sonrası Hindistan, bu ay başında 7 yıl sonra ilk kez İran'dan petrol alımlarına yeniden başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek