İran ve Hindistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telekonferans yoluyla yaptığı görüşmede İran'da ve bölgedeki son gelişmelerden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Erakçi ile telekonferans görüşmesi yaptığını belirtti.

Hindistanlı bakan açıklamasında, "Hindistan, İran ve bölgedeki son gelişmelerden dolayı duyduğu endişeyi dile getirmiştir." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üsleri ile hedeflerine füzelerle ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.