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Hindistan'ın, Instagram'daki "çocuk istismarını özendiren" reklamlar için Meta'ya tebligatta bulunduğu belirtildi

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Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Instagram'da çocuklara yönelik cinsel istismarı teşvik eden ücretli reklamlar nedeniyle Meta'ya tebligat gönderdi. Meta, 7 gün içinde yanıt vermezse yasal işlem başlatılabilecek.

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının, Instagram'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamların kaldırılması için platformun çatı şirketi Meta'ya tebligatta bulunduğu bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre ismi paylaşılmayan Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yetkili, Bakanlığın, sosyal medya platformu Instagram'da yer alan ücretli reklamlardaki çocuk istismarıyla bağlantılı içeriklere ilişkin Meta'ya tebligatta bulunduğunu belirtti.

Buna göre Bakanlık, Meta'dan Instagram'daki çocuk istismarı içeren reklamları kaldırmasını ve 7 gün içinde detaylı yanıt vermesini istedi.

BBC'ye açıklama yapan Meta sözcüsü, şirketin "çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet içeriklerinin paylaşımına ve yayılmasına sıfır tolerans gösterdiğini" savundu.

Sözcü, içerik ve kişisel ihlallerin gelişmiş yapay zeka teknolojisi kullanılarak belirlendiğini ve "3,5 milyar kullanıcı arasında gizlenen suçlularla mücadele edildiğini" belirtti.

Hindistan'da 2012'de çıkarılan yasalara göre Meta'nın konuyla ilgili bilgi vermemesi, yasal işlem başlatılmasına yol açabilir.

BBC'nin yürüttüğü araştırmada Instagram'ın, Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamlar yayımladığı ortaya konulmuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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