Haberler

Hindistan, İran'a seyahat uyarısında bulunarak vatandaşlarının İran'dan ayrılmasını tavsiye etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan, İran-İsrail arasındaki artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme ve orada bulunanların ülkeden ayrılması tavsiyesinde bulundu.

Hindistan, bölgede gerilmiin artması nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme uyarısı yaparak, halihazırda İran'da bulunan vatandaşlarının da ülkeden ayrılması tavsiyesinde bulundu.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İran ile İsrail arasında yeniden başlayan saldırılara işaret edilen açıklamada, Hindistan vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınma tavsiyesi yinelendi.

Halihazırda İran'da bulunan Hindistanlılara da ulaşım imkanları mevcutken İran'dan ayrılma tavsiyesinde bulunuldu.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan kısa bir süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış