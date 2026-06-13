Hindistan Dışişleri Bakanı'ndan, ABD'li mevkidaşına Umman Körfezi'nde tankerin vurulması nedeniyle tepki Açıklaması

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ordusunun 10 Haziran'da Umman açıklarında Palau bayraklı "MT Settebello" tankerini vurmasına tepki gösterdi.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Hint bakan, "Körfez'de 3 Hint denizcinin öldüğü saldırılara yönelik güçlü protestomuzu yineledim. Ticari gemilere yönelik bu tarz ölümcül eylemler meşru değildir." ifadelerini kullandı.

"MT Settebello" saldırısında 3 denizci ölmüştü

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Umman açıklarında vurduğu ve tamamı Hint vatandaşı 24 kişilik mürettebatı bulunan Palau bayraklı "MT Settebello" tankerinde, 3 denizcinin öldüğünü bildirmişti.

The Times of India gazetesinin haberinde, Umman Donanması'nın, Hindistan'ın Muskat Büyükelçiliği ile koordineli olarak tankerde kalan 21 kişilik mürettebatı kurtardığı aktarılmıştı.

AA muhabirine konuşan resmi kaynaklar, Hindistan Dışişleri Bakanlığının bu hafta ikinci kez ABD'li maslahatgüzarı çağırarak Umman açıklarındaki gemilere saldırılara ilişkin protesto notası ilettiğini aktarmıştı.