Hindistan'da 25 kişinin öldüğü yangının çıktığı gece kulübünün işletmecilerinin Tayland'a kaçtığı bildirildi

Güncelleme:
Hindistan'ın Goa eyaletinde bir gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından işletmeciler Tayland'a kaçarken, polis yakalama emri çıkardı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hindistan'da polis, çıkan yangında 25 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün işletmecilerinin, olayın ardından Tayland'a kaçtığını açıkladı.

Hindistan'da NDTV kanalının haberine göre, polis, Goa eyaletindeki gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Polis, yangının ardından iki işletme sahibinin evlerine ekip gönderildiğini ancak şüphelilerin adreslerinde bulunamadığını belirtti.

Olaydan kısa süre sonra ülkeyi terk ederek Tayland'ın Phuket bölgesine kaçtığı tespit edilen işletme sahipleri hakkında yakalama emri çıkarıldığını aktaran polis, Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) bağlı Interpol birimi ile irtibata geçtiklerini ifade etti.

Polis, gece kulübüne verilen izin ve ruhsatlara ilişkin olası mevzuat ihlallerinin araştırılması amacıyla ilgili kamu kurumlarında görev yapan yetkililerin de ifadeye çağrıldığını kaydederek üçüncü bir şüphelinin ise yakalanarak gözaltına alındığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hindistan'ın Goa eyaletindeki gece kulübünde 6 Aralık'ta çıkan yangında, aralarında turistlerin de bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirmişti. Ölümlerin çoğunun karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı bildirilmişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
