Hindistan'daki Pobitora Doğal Hayatı Koruma Alanı, doğa severler için bir cennet

MORİGAON, 8 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletine bağlı Morigaon bölgesinde bulunan Pobitora Doğal Hayatı Koruma Alanı, doğa severler ve yaban hayatı meraklıları için bir cennet.

Koruma alanı tek boynuzlu gergedanlar, kara boyunlu leylekler ve farklı göçmen kuşlar gibi çok çeşitli flora ve faunaya ev sahipliği yapıyor.