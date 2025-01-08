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Hindistan'daki festivalde fil saldırısı: 17 yaralı

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali'nde süslenen bir filin insanlara saldırması sonucu 1'i ağır toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde düzenlenen festivale getirilen filin insanlara saldırması sonucu 1'i ağır toplam 17 kişi yaralandı. Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali kapsamında süslenen bir fil insanlara saldırdı. Fil saldırısı sonucu 1'i ağır toplam 17 kişi yaralandı.

FİL GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Pakkathu Sreekuttan adlı fil güçlükle kontrol altına alınırken, yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi. Filin insanlara neden saldırdığı henüz bilinmiyor. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, filin bir kişiyi hava kaldırarak yere fırlattığı görüldü.

Hindistan'daki festivalde fil saldırısı: 17 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SOHAİL KHAN - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCaner Alp:

Filin intikamı

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