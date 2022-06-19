Hindistan'daki askeri reform planı protestoları devam ediyor - Tren seferleri iptal edildi Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reformun açıklanması üzerine pek çok eyalette düzenlenen protestolar devam ediyor. Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reformun açıklanması üzerine pek çok eyalette düzenlenen protestolar devam ediyor. Doğu Merkez Demiryolu bölgesinde 362 tane tren seferi iptal edildi. AA / Sandeep Kumar - Güncel India Güncel Haberler

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