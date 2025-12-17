Albüm: Hindistan'da Zincirleme Trafik Kazası: 15 Ölü, 48 Yaralı

MATHURA, 17 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Mathura kentinde salı günü zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yerel polis, telefon aracılığıyla yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini ve 48 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazaya 7 otobüs ve 3 otomobil karıştı. Çarpışma sonucunda araçlar anında alev alırken, kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.